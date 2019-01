Sangría Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 10 En esta receta el vino tinto se mezcla con brandy, licor de naranja y agua mineral o refresco de limón. Se sirve bien fría. Ingredientes ¾ de litro de vino tinto

1 copa de brandy (1 ½ onzas)

1 ½ onzas de licor de naranja

2 cucharadas de azúcar

Agua mineral o refresco de limón, al gusto

Hielo, suficiente

Rodajas de limón o naranja para adornar Cómo hacerlo 1. Vierte todos los ingredientes, menos las rodajas de limón o naranja, en una jarra grande con mucho hielo.

Mezcla muy bien y sirve en vasos altos o jaiboleros con cubitos de hielo. Decora con las rodajas de limón o naranja.

