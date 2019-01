Margarita milagro Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 1 Esta margarita lleva más tequila que la margarita tradicional, pero omite el licor de naranja, el cual, en realidad, hace la bebida mucho más fuerte. Utiliza tequla de buena calidad para un mejor resultado. Ingredientes 3 onzas de tequila reposado

½ limón, el jugo

1 onza de miel de agave, o poco menos

Chile en polvo (tipo Tajín®) para escarchar la copa

Hielo, el suficiente Cómo hacerlo 1. Mezcla el tequila, jugo de limón, miel de agave en una coctelera. Agita enérgicamente hasta que se enfríe bien. Cuela, sirve en una copa escarchada con chile en polvo y adorna con una cascarita de limón antes de ofrecer la bebida. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

