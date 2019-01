Salmón con vegetales asados Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 El salmón se unta con una mezcla de aceite, limón, mostaza y estragón; luego se asa a la parrilla y se baña con un aderezo de mayonesa. Ingredientes 4 filetes gruesos de salmón

Sal, al gusto

3 limones, el jugo colado

1 cucharada de aceite de oliva

2 cucharaditas de estragón seco

2 cucharadas de mostaza

1 cucharada de mayonesa Vegetales 2 calabacitas, cortadas en láminas

6 champiñones grandes, cortados en láminas

1 bulbo de hinojo, cortado en láminas

1 zanahoria, cortada en láminas

1 morrón rojo, en tiras gruesas

1 morrón amarillo, en tiras gruesas

Cómo hacerlo 1. Mezcla el aceite con limón, 1 cucharadita de estragón y 1 cucharada de mostaza. 2. Engrasa ligeramente la parrilla y caliéntala a fuego medio-alto. Unta ambos lados de los filetes de salmón con la mezcla anterior y ásalos en la parrilla hasta que se hayan cocinado perfectamente volteándolos una vez. 3. Para la salsa, mezcla la mostaza restante con la mayonesa y 1 cucharadita de estragón. 4. Sazona los vegetales con sal y pimienta al gusto. Engrasa la parrilla ligeramente y caliéntala a fuego medio-alto. Coloca los vegetales sobre la parrilla caliente y deja que se cocinen hasta dorarse y marcarse por ambos lados. 5. Sirve el pescado caliente, baña con la salsa y acompaña con una guarnición de vegetales asados. Rocía también los vegetales con la salsa.

