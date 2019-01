Empanadas de atún con almendras Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 40 Min Porciones 30 Esta receta de empanadas de atún es simple, pero deliciosa. El atún se guisa con almendras, chiles, aceitunas y, si lo deseas, vino blanco. Ingredientes Relleno ½ taza de aceite de oliva

2 dientes de ajo, picado

1 cebolla, picada finito

1 taza de perejil, picado

3 jitomates grandes, picados

3 latas de atún, escurrido y desmenuzado

1 taza de aceitunas, rebanadas

1 taza de almendras, peladas y picadas

4 chiles güeros, en vinagre, picados

½ taza de vino blanco, opcional Pasta 700 gramos de harina

¾ de cucharada de polvo para hornear (p.ej. Royal®)

¾ de cucharadita de sal

1 cucharada de azúcar

6 yemas de huevo

¾ de taza de leche

375 gramos de margarina

4 claras de huevo, ligeramente batidas para barnizar Cómo hacerlo 1. Para hacer el relleno, calienta el aceite en un sartén a fuego medio. Agrega el ajo y fríe hasta que se dore. Luego añade la cebolla y el perejil y cocina hasta acitronar. Incorpora el jitomate y cocina hasta que la mezcla se haya resecado ligeramente. 2. Agrega el atún, aceitunas, almendras, chiles y vino. Rectifica la sazón y agrega sal si es necesario. Cocina hasta que el líquido se haya evaporado. Deja que se enfríe completamente mientras preparas la pasta. 3. Precalienta el horno a 180° centígrados. Engrasa ligeramente una charola de horno. 4. En tazón grande o mesa de trabajo, coloca el harina junto con el resto de los ingredientes desde el polvo para hornear hasta la margarina. Amasa ligeramente, sólo para incorporar. La pasta debe quedar suave. 5. Forma 30 bolitas del mismo tamaño y extiéndelas con un rodillo. 6. Coloca el guiso de atún sobre la pasta extendida, dobla para formar la empanada y sella los bordes presionando con la yema de tus dedos o un tenedor. Acomódalas en la charola engrasada. 7. Barniza las empanadas con la clara de huevo y hornea en el horno precalentado 25 ó 30 minutos, o hasta que se hayan dorado.

