Camarones al tequila estilo Margarita Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Camarones salteados sobre una mezcla de piña y chile pasilla sofritos y bañados con una salsa flameada de tequila. Ingredientes 1 kilo de camarón mediano, pelado y desvenado

Sal y pimienta, al gusto

1 cucharada de aceite de oliva

2 cucharadas de mantequilla

¼ de taza de tequila blanco 2 dientes de ajo chicos, picados finamente

½ cucharadita de jengibre fresco, rallado finito

2 chiles pasilla, lavados y en tiritas delgadas

2 chiles pasilla, lavados y en tiritas delgadas

½ taza de piña fresca, en cubitos Cómo hacerlo 1. Haz un corte profundo a lo largo de la "espalda" de los camarones para darles una forma de mariposa. Sazónalos con sal y pimienta. 2. Calienta mitad del aceite y la mantequilla en una sartén a fuego medio. Agrega los camarones y sofríe hasta que cambien de color, aproximadamente 3 minutos. 3. Retira los camarones de la sartén, añade el tequila y flamea (sólo si puedes hacerlo en forma segura). Retira de la estufa, regresa los camarones a la sartén y reserva. 4. En otra sartén, coloca la otra mitad de aceite y de mantequilla. Agrega el ajo, jengibre, chile pasilla y piña. Sofríe durante unos 5 minutos, o hasta que la piña y el chile se hayan suavizado. 5. Acomoda los camarones extendidos sobre esta mezcla, báñalos con la salsa de tequila y permite que den un último hervor. 6. Acompaña con arroz blanco y ensalada de nopales.

