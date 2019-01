Camarones Primavera Tiempo Total 23 Min Tiempo Activo 3 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Los camarones se cuecen rápidamente en agua hirviendo, se bañan en una salsa cremosa de cilantro y se sirven sobre una cama de germinado de alfalfa. Ingredientes 1 kilo de camarones medianos

1 manojo de cilantro, lavado y desinfectado

¾ de taza de crema

¼ de taza de leche

Germinado de alfalfa

Sal y pimienta, al gusto

Aceite de oliva, el necesario Cómo hacerlo 1. Hierve suficiente agua con sal en una olla grande a fuego medio-alto. Agrega los camarones y cuece durante únicamente 3 minutos, sólo a que cambien de color. Escurre y deja enfriar. 2. Pela con cuidado los camarones y haz un corte a lo largo de la “espalda”de forma que queden como mariposa. 3. Muele en la licuadora el cilantro junto con la crema, la leche y sal. Baña los camarones con esta salsa. 4. En un platón, forma una cama de germinado y acomoda encima los camarones bañados con la salsa verde. Espolvorea pimienta y rocía unas gotas de aceite de oliva. Adorna con jitomate cherry, o al gusto. 5. Estos camarones se sirven en frío y se acompañan con vino blanco barricado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.