Camarones al chipotle con champiñones Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Los camarones se cuecen rápidamente en agua hirviendo, luego se guisan con champiñones rebanados y se bañan con una salsa cremosa de chipotle y tequila. ¡Una verdadera delicia! Ingredientes 1 kilo de camarones, pelados y lavados

Sal, al gusto

90 gramos de mantequilla (poco menos de 1/2 taza)

½ cebolla, picada

1 diente de ajo, picado

Chipotles adobados, al gusto 1 taza de puré de tomate

Jugo Maggi®, al gusto

1 caballito de tequila

1 taza de crema

Coloca al fuego una olla grande con 2 litros de agua y poca sal. Cuando hierva a borbotones, agrega los camarones. Deja que hiervan durante sólo 3 minutos, apaga el fuego y escurre los camarones. 2. En sartén aparte, derrite la cuarta parte de la mantequilla. Agrega la cebolla y el ajo, y cocina hasta que se hayan acitronado, aproximadamente 5 minutos. 3. Coloca la cebolla y el ajo acitronados dentro del vaso de la licuadora, agrega chile chipotle al gusto, un poco de agua, puré de tomate, Jugo Maggi® y sal. Licúa hasta lograr una salsa homogénea. 4. Vierte esta salsa en una sartén, añade el tequila y un poco de caldo de cocimiento de los camarones. Cocina a fuego medio durante 5 minutos. Integra la crema y apaga el fuego. 5. En una sartén de teflón, derrite la mantequilla restante y agrega los camarones cocidos y los champiñones. Cuando los champiñones estén suaves, aproximadamente entre 10 y 15 minutos, apaga el fuego y baña el guiso con la salsa caliente. 6. Sirve con arroz blanco y ensalada.

