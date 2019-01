Camarones y pasta mediterráneos Tiempo Total 22 Min Tiempo Activo 7 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 La pasta se cuece "al dente" y se sirve con una salsa hecha con camarones frescos, champiñones, corazón de alcachofa y aceitunas. Si lo deseas, espolvorea con queso feta desmoronado y chile en polvo. Ingredientes 250 gramos de pasta: fusilli o fetuccini

2 cucharadas de aceite de oliva

½ kilo de camarones frescos, pelados y sin cabeza

1 taza de champiñones fileteados, frescos

1 lata de corazones de alcachofas, escurridos y partidos a la mitad

1 latita de aceitunas negras, sin hueso y escurridas 2 dientes de ajo, finamente picados o exprimidos

½ cucharadita de orégano seco

½ cucharadita de albahaca seca o fresca

2 jitomates pelados, sin semillas y picados

½ cucharadita de sal

Pizca de pimienta negra Cómo hacerlo 1. Cuece la pasta “al dente” en una olla con agua hirviendo y sal. Sigue las instrucciones del paquete para evitar que se cueza demasiado. Escurre. 2. Calienta el aceite de oliva en un sartén grande a fuego medio. Agrega los camarones y los champiñones, y saltea de 3 a 5 minutos, sólo hasta que los camarones empiecen a tomar un color rosa. 3. Agrega los corazones de alcachofa, aceitunas, ajo, orégano, albahaca, jotomates, sal y pimienta. Cocina durante 2 minutos más. 4. Vierte esta salsa sobre la pasta. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.