Flor de calabaza rellena de camarón Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 4 Las flores de calabaza se rellenan con un guiso de camarón, se capean y fríen, y se sirven bañadas en una salsa de tomate verde. Ingredientes Relleno Aceite para freír

½ kilo de camarones pelados, cocidos y en trozos

2 dientes de ajo, picados

1 cebolla grande, picada

1 jitomate, pelado y picado

1 manojo de flores de calabaza, limpias

Sal y pimienta Salsa 12 tomates verdes

1 diente de ajo, entero

1 trozo de cebolla

Chiles serranos, al gusto

1 ramita de cilantro

3 huevos, separados

Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio. Agrega los camarones, 2 dientes de ajo, cebolla picada, jitomate, sal y pimienta. Fríe hasta que se sazone, aproximadamente 10 minutos. Deja que se enfríe un poco. 2. Mientras, prepara la salsa, muele en la licuadora los tomates verdes, 1 diente de ajo, 1 trozo de cebolla, chiles serranos, cilantro y sal. Fríe esta la salsa durante 5 ó 10 minutos hasta que se sazone. 3. Rellena las flores de calabaza con el guiso de camarón. 4. Bate las claras de huevo a punto de turrón e incorpóralas a las yemas. 5. Calienta suficiente aceite en un sartén chico y limpio. Enharina las flores de calabaza ya rellenas y sumérgelas en la mezcla del huevo batido. Fríe en el aceite caliente. 6. Sirve las flores de calabaza bañadas en la salsa de toamte.

