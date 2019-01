Ensalada de cangrejo Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Esta ensalada se prepara con surimi o imitación cangrejo. Si lo deseas, puedes utilizar cangrejo de verdad cocido. Sirve esta ensalada sobre tostadas o úsala para rellenar jitomates o aguacates. Ingredientes 1 kilo de barritas imitación cangrejo (surimi), en rebanadas de 3 cms.

1 cebolla mediana, picada

½ col morada, rebanada finamente

4 varas de apio, picado finamente

2 chiles jalapeños en vinagre, picados

1 chorrito de vinagre de jalapeños

4 ramas de perejil, picado ¾ de taza de mayonesa

1 taza de crema

1 cucharadita de Aji-No-Moto® (sazonador japonés)

2 papas peladas, cortadas en cubitos y cocidas

Sal y pimienta, al gusto

1. Desmenuza las rebanadas de surimi sobre una ensaladera grande. Agrega la cebolla, col, apio, jalapeños, vinagre de chile, perejil, mayonesa, crema, Aji-No-Moto, papas, sal y pimienta. Mezcla todo muy bien. 2. Sirve sobre tostadas y adornada con rebanada de aguacate.

