Robalo marinado con aguacate Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 2 En esta receta el pescado no se somete a cocción al fuego, sino que se cuece con una mezcla de jugo de limón y aceite de oliva. Se sirve sobre una cama de hojas de lechuga y una salsa de aguacate. Ingredientes 300 gramos de robalo fresco en rebanadas

2/3 de taza de aceite de oliva (uso dividido)

5 limones grandes sin semilla, su jugo (uso dividido)

3 cucharadas de vinagre balsámico

1 echalote, rebanado

½ aguacate grande, su pulpa

Hojas de lechuga, enteras

Sal y pimienta, al gusto Cómo hacerlo 1. Coloca e pescado en un recipiente de vidrio o bolsa de plástico resellable. Agrega 1/3 de taza de aceite de oliva, el jugo de 4 limones, sal y pimienta. Deja que se marine en el refrigerador durante por los menos 10 minutos. 2. Aparte, pon a marinar el echalote en el vinagre balsámido durante 10 minutos. 3. Mientras, coloca en la licuadora el aguacate, jugo de 1 limón, sal, pimienta y el aceite de oliva restante. Muele hasta lograr una salsa homogénea. 4. En platón amplio, acomoda una cama de hojas de lechuga, luego las rebanadas de pescado, el echalote marinado y la salsa de aguacate. 5. Este platillo es propio para una cena ligera. Se recomienda acompañar con un vino blanco joven. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

