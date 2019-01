Pescado Luz María Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 5 En esta receta los filetes de cazón se fríen en mantequilla y se sirven bañados en una salsa de jitomate, verduras y camarón. Ingredientes 2 zanahorias medianas, en rodajas

2 papas, en cuarterones

2 hojas de laurel

4 jitomates grandes

1 trozo de cebolla ¼ de kilo de champiñones frescos, rebanados

¼ de kilo de camarón fresco, limpio y sin cabeza

5 filetes de pescado cazón

Sal y pimienta

1. Cuece las zanahorias y las papas en un poco de agua con las hojas de laurel. 2. Aparte, cuece los jitomates. Una vez listos, muélelos en la licuadora con un trozo de cebolla y poca sal. 3. Mientras, sazona los filetes de pescado con sal y pimienta. 4. Cuando la verdura esté medio cocida, agrega el jitomate licuado; enseguida los champiñones rebanados y los camarones. Debe quedar una salsa espesa y sabrosa. Apaga el fuego. 5. Calienta un poco de mantequilla en una sartén limpia. Agrega los filetes y fríe por ambos lados hasta que se hayan cocido. 6. Para servir, bañan los filetes la salsa de verdura y camarón. Acompaña el platillo con arroz blanco, rodajas de naranja y cebolla morada desflemada.

