Pescado en salsa de tequila y naranja Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 6 El pescado se fríe y se baña en una salsa cremosa de tequila con jugo de naranja, limón y azúcar mascabado. Este platillo se acompaña con espinacas sofritas y julianas de zanahoria. Ingredientes 1 taza de tequila

1 taza de jugo de naranja

2 cucharadas de jugo de limón

2 cucharadas de azúcar mascabado o lo equivalente de piloncillo

3 cucharadas de crema 4 cucharadas de aceite (uso dividido)

1 kilo de filete de pescado, limpio

1 manojo de espinacas, limpias y finamente picadas

2 zanahorias partidas en tiritas finas

En una sartén amplia, cocina a fuego lento el tequila, jugo de naranja, jugo de limón y azúcar o piloncillo. Debe hervir hasta que reseque y se reduzca la salsa a la mitad. Agrega la crema, mezcla bien y retira del fuego. Reserva. 2. Calienta acete en un sarten a fuego medio. Sazona los filetes de pescado y fríe ligeramente hasta que se hayan dorado, entre 5 y 7 minutos por lado. 3. Mientras, calienta un poco de aceite en otra sartén a fuego medio. Sazona las espinacas con sal y pimienta y sofríe durante un par de minutos. 4. Pasa las zanahorias por agua caliente, escurre y refresca con agua fría. 5. Sirve el pescado en platos individuales, baña con salsa de tequila y agrega una ración de espinacas y otra de zanahorias.

