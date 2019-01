Pollo sencillo de jitomate y almendras Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Piezas de pollo cocidas prácticamente en sus jugos con almendras, jitomate, cebolla y papas. Acompaña con arroz a la mexicana o frijoles. Ingredientes 4 piezas de pollo sin piel

1 jitomate, cortado en gajos

1 cebolla blanca cortada en julianas

1 papa, pelada y cortada en cubos

1 chile guajillo entero, sin semillas 2 cucharadas de almendras fileteadas

1 cucharadita de vinagre blanco

1 cucharada de aceite

Coloca las piezas de pollo en un sartén. Distribuye encima el jitomate, cebolla, papa, chile guajillo y almendras. Rocía con el vinagre y el aceite, y sazona con sal y pimienta. 2. Tapa y cocina al fuego más bajo hasta que el pollo se haya cocido completamente.

