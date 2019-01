Mousse de queso roquefort Tiempo Total 2 H 10 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 4 Este mousse de queso azul se unta sobre rebanadas de pan tostado (de preferencia rústico) y se adorna con gajos de manzana. Ingredientes 2 sobres ó 2 cucharadas de grenetina

1 taza de agua fría

150 gramos de queso Roquefort

3 tazas de crema ligera

2 cucharadas de perejil

2 cucharadas de cebolla picada 8 gotas de limón

Sal y pimienta blanca

Aceite para engrasar el molde

2 manzanas verdes, en gajos

Hidrata la grenetina en 1/2 taza de agua fría. Diluye a "baño María", o durante 30 segundos en el horno de microondas. 2. Licúa el queso, crema, perejil, cebolla, jugo de limón y media taza de agua. Calienta esta mezcla una ollita sobre la estufa, o dentro del microondas durante 2 minutos. Agrega la grenetina diluida, sal y pimienta. 3. Vierte dentro de un molde previamente engrasado y refrigera hasta que se cuaje. Sirve sobre rebanadas de pan con un gajo de manzana encima.

