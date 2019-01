Mousse de nogada Tiempo Total 3 H 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Una botana tricolor inspirada en el platillo más representativo de México: los chiles en nogada. Sirve con galletas en una fiesta grande, o dale un toque gourmet durante una cena más íntima. Ingredientes 1 paquete (130 gramos) de gelatina sabor piña

2 tazas de agua hirviendo

½ taza de granos de granada

2 tazas de crema espesa (uso dividido)

1 cucharadita de consomé de pollo en polvo (uso dividido)

½ taza de nuez de castilla picada

190 gramos de queso crema

1. Disuelve la gelatina en las 2 tazas de agua hirviendo. 2. En el fondo de un molde rectangular de panqué, distribuye los granos de granada y vierte 1/3 de taza de la gelatina disuelta. Refrigera hasta que se cuaje. 3. Aparte, muele en la licuadora 1 taza de crema, ½ cucharadita de consomé, nueces, mitad del queso crema y la mitad del resto de la gelatina. 4. Vierte esta mezcla sobre la primera capa de gelatina con granada ya cuajada y regresa el molde al refrigerador y refrigera hasta que se cuaje. 5. Para lograr la tercera capa de este mousse tricolor, muelen en la licuadora los chiles con el resto de la gelatina, ½ cucharadita de consomé, segunda mitad del queso y 1 taza de crema. Vierte sobre la segunda capa de nogada ya cuajada. Refrigera de nuevo. 6. Desmolda el mousse ya firme y sirve con galletas o rebanadas de pan salado. Si quieres darle un toque gourmet, sirve en platos individuales una rebanada de mousse con un espejo de salsa de piña natural y granos de granada alrededor.

