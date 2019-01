Mousse de jamón Tiempo Total 3 H 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 8 Este mousse de jamón se puede servir acompañado de una variedad de galletas y pan o como dipp de tiras de zanahoria cruda, apio y pepino. Ingredientes 2 cucharadas de grenetina

1 taza de agua al tiempo

250 gramos de queso crema o requesón

¼ de kilo de jamón

2 tazas de caldo hirviendo

2 cucharadas de mayonesa

Mostaza, al gusto

Chiles jalapeños, al gusto Cómo hacerlo 1. Hidrata la grenetina en la taza de agua al tiempo. 2. Coloca en la licuadora el queso crema o requesón, jamón, caldo, mayonesa, mostaza y jalapeños. Agrega la grenetina hidratada y muele todo bien a que quede terso. Vierte en un tazón o molde y refrigera hasta que se haya cuajado.

