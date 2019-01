Mousse de cilantro Tiempo Total 3 H 15 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 8 Una interesante mezcla con mucho sabor: queso crema, cilantro y chile serrano. Sirve sobre tostadas o como canapés en pan tostado. Ingredientes 2 cucharadas de mantequilla

2 cucharadas de harina

1 lata de leche evaporada

190 gramos de queso crema

1 manojo de cilantro, lavado y desinfectado

1 cucharadita de Jugo Maggi®

1 chile serrano, o al gusto

1. Calienta la mantequilla en una cacerola chica. Agrega la harina y deja que se dore ligeramente. Incorpora la leche poco a poco, moviendo constantemente y a fuego regular para que espese. 2. Vierte esta salsa dentro de la licuadora y muele junto con el queso crema, cilantro, Jugo Maggi®, chile serrano y grenetina hidratada. 3. Virte dentro de un molde y refrigera hasta que se cuaje, entre 2 y 3 horas. 4. Sirve sobre galletas saladas o pan tostado.

