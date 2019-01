Mousse de salmón ahumado Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 3 H 10 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 8 Este mousse de salmón ahumado es delicioso como botana o como entrada. El salmón se licúa con mayonesa, limón y poro,y se mezcla con grenetina para lograr la consistencia del mousse. Ingredientes 1 sobre o una cucharada de grenetina

½ taza de agua

100 gramos de salmón ahumado

150 gramos de mayonesa

5 cucharadas de crema

1 cucharadita de jugo de limón ½ cucharadita de sal

2 cucharaditas de azúcar

2 cucharadas de poro, finamente picado

Pimienta, nuez moscada y salsa Tabasco, al gusto

Molde de un litro de capacidad, o varios más pequeños Cómo hacerlo 1. Hidrata la grenetina en la media taza de agua. Una vez que se ha esponjado, disuelve a “baño María”, o durante 40 segundos en el microondas. Deja que se enfríe un poco. 2. Muele juntos el salmón ahumado, mayonesa, crema, jugo de limón, sal, azúcar, poro y grenetina diluida. Sazona al gusto con pimienta, nuez moscada y salsa Tabasco. 3. Vierte en uno o varios moldes y refrigera hasta que cuaje, entre 2 y 3 horas. Se sirve sobre galletas o tostadas. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.