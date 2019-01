Salsa de chocolate estilo Gabriel Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 6 Esta salsa de chocolate es bastante básica y versátil ya que le puedes dar una infinidad de usos. Es especialmente deliciosa cuando sobre frutas o helado de vainilla. Ingredientes 1 taza de leche

150 gramos de chocolate semiamargo, para repostería, rallado

¾ de taza de crema Lyncott

40 gramos de azúcar

20 gramos de mantequilla Cómo hacerlo 1. Coloca la leche en una cacerola mediana a fuego bajo. Deja que hierva y agrega el chocolate. Una vez que éste se ha derretido, incorpora la crema, la mantequilla y el azúcar. 2. Deja que todo junto dé un hervor, moviendo enérgicamente con una cuchara de madera. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

