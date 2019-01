Salsa de Jamaica Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Una salsa sencilla para paladares sofisticados. Utilízala para bañar la carne arrachera o una pechuga de pollo asada. Ingredientes 150 gramos de flor de jamaica

2 cucharadas de fécula de maíz, disuelta en 1/4 de taza de agua

½ taza de azúcar

1. Cuece la jamaica en suficiente agua como para apenas cubrirla. Una vez lista, vierte el agua dentro de una cacerola chica y desecha la jamaica. 2. Coloca el agua de jamaica en la lumbre y agrega el azúcar, la fécula de maíz y mantequilla. Cocina durante 10 minutos, o el tiempo necesario para que espese un poco y la fécula no sepa a crudo.

