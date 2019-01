Salsa de tuna Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 12 Sorprende a tu familia o invitados con esta salsa ligeramente dulce. Sirve sobre pechugas rellenas, milanesa de pollo o filete de pescado. Ingredientes 2 kilos de tunas, peladas

2 cucharaditas de sal

3 cucharaditas de fécula de maíz, disuelta en agua fría

½ taza de tequila Cómo hacerlo 1. Licúa las tunas junto con la sal. Vierte sobre una cacerola mediana y cocina a fuego lento, revolviendo constantemente. 2. Cuando empiecen a hervir, agrega la fécula disuelta y cocina durante aproximadamente 10 minutos más, o hasta que la salsa esté tersa y transparente. 3. Apaga el fuego, deja que entibie y agrega el tequila.

