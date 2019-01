Marinada para carne asada Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 2 Esta receta es tan sencilla que cualquiera la puede preparar sin ningún problema. Utiliza la marinada para darle un mejor sazón a tus cortes de carne, costillas o chuletas de cerdo. Ingredientes ½ taza de miel pura de abeja

½ taza de jerez seco

1 taza de salsa soya

1. Mezcla todos los ingredientes en un tazón y utiliza para marinar carne de res, costillas o chuletas de cerdo durante por lo menos 4 horas. 2. Utiliza la misma marinada para barnizar o bañar la carne mientras se está asando. 3. Esta salsa rinde aproximadamente 2 tazas y puede prepararse varios días antes de usarse, siempre y cuando se mantenga en un recipiente cerrado dentro del refrigerador.

