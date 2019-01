Cuernitos rellenos de champiñones y queso crema Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 4 En esta receta los champiñones se saltean en mantequilla junto con los echalotes y luego se bañan con vino blanco. Ingredientes 100 gramos de mantequilla

2 echalotes, picados

½ kilo de champiñones, picados

¼ de taza de vino blanco o poco menos

125 gramos de queso crema

2 cucharadas de perejil, picado

Sal y pimienta

Derrite la mantequilla en un sartén amplio a fuego medio. Agrega los echalotes picados y cocina hasta que se hayan acitronado, aproximadamente 5 minutos. Incorpora los champiñones y cocina durante 5 minutos más. 2. Vierte el vino blanco sobre los champiñones y sazona la mezcla con perejil, sal y pimienta. Reduce la flama y cocina a fuego lento hasta que se reseque. Por último, integra el queso crema. Retira del fuego y deja que se enfríe un poco. 3. Rellena los cuernos o volovanes con esta mezcla.

