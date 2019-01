Botana de papa cambray Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Las papas cambray se cuecen por segunda vez en una mezcla de cilantro, chile poblano, aguacate y tomates verdes. Una receta bastante sencilla, pero llena de sabor. Ingredientes 1 kilo de papa cambray de la más pequeña

1 cucharada de sal

1 manojo chico de cilantro

1 chile poblano desvenado

1 aguacate

5 tomates verdes 1 cucharada de consomé de pollo en polvo

Agua, un poco para facilitar la molienda

Aceite, el necesario

½ cebolla mediana picada

Cómo hacerlo 1. Cuece las papas en suficiente agua con sal a fuego medio. Una vez cocidas, entre 15 y 20 minutos, escurre el agua. 2. Mientras, muele en la licuadora el cilantro, chile poblano, aguacate, tomates, consomé y un poco de agua. 3. Calienta suficiente aceite en una sartén amplia a fuego medio-alto. Agrega la cebolla y el ajo, y fríe hasta que se hayan acitronado y se vean transparentes, aproximadamente 5 minutos. 4. Agrega las papas cocidas y vierte sobre ellas la salsa de la licuadora. Cocina a fuego lento hasta que la mezcla se haya reducido, entre 5 y 10 minutos.

