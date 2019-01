Vinagreta de albahaca y cebollín Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 8 Esta sencilla vinagreta de albahaca y cebollín se lleva bien con cualquier tipo de ensalada, sin embargo, fue diseñada especialmente para la Ensalada "lucky" que podrás encontrar en nuestra sección de ensaladas. Ingredientes 1 taza de aceite de oliva

½ taza de vinagre de vino tinto

1 manojito de cebollín, finamente picado

1 manojito de albahaca fresca, finamente picada

1. Mezcla el aceite con el vinagre, y sazona con sal y pimienta. Incorpora el cebollín y la albahaca picados.

