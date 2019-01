Aderezo para ensalada de pollo con frutas Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 10 Este aderezo está hecho principalmente con manzana, pero tiene un ligero toque de curry. Utiliza para aderezar la Ensalada de pollo con frutas de la estación, cuya receta podrás encontrar siguiendo el enlace de abajo. Ingredientes 2 tazas de jugo de manzana

1 manzana golden grande, pelada y finamente picada

2 cucharadas de fécula de maíz

1/3 de taza de vinagre de manzana

3 cucharaditas de azúcar

¼ de cucharadita de sal

Cómo hacerlo 1. Coloca la mayor parte del jugo de manzana y la manzana picada en una olla chica a fuego suave. Deja que hierva durante 5 minutos. 2. Aparte, disuelve la fécula de maíz en el jugo de manzana restante. Vierte esta mezcla dentro de la olla con la manzana y agrega el vinagre. Cocina, sin dejar de mover, hasta que la salsa quede transparente. 3. Apaga el fuego y sazona con azúcar, sal y curry. El aderezo nunca debe hervir con el curry porque se amarga. 4. Deja que se enfríe a temperatura ambiente y vierte dentro de una salsera para que cada persona aderece su ensalada al gusto.

