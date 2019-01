Aderezo para ensalada tipo mayonesa Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 8 Esta receta es para quienes gustan de aderezar su ensalada con algo más cremoso. El aceite de oliva se incorpora al final, en forma de hilo, para crear la consistencia de una mayonesa... pero sin huevo. Ingredientes ¼ de taza de jugo de naranja natural

1/3 de salsa Catsup

¼ de taza de vinagre de manzana

1/3 de taza de azúcar

1 cucharada de salsa inglesa

½ cebolla picada

1. Coloca todos los ingredientes en la licuadora, excepto el aceite de oliva. Licúa hasta lograr una consistencia suave. Mientras sigues licuando con la velocidad más lenta de la licuadora, agrega el aceite en chorrito muy delgado, como hilo, para favorecer la confección de una mayonesa.

