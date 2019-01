Aderezo de semillas de girasol Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 10 En esta receta las semillas de girasol se remojan durante toda la noche. Este aderezo es bastante versátil y puede servirse con cualquier tipo de ensalada, untarse sobre pan tostado o servirse como botana con totopos. Ingredientes ¼ de taza de semillas de girasol, remojadas durante toda la noche y escurridas

¼ de taza de ajonjolí, tostado

¼ de taza de aceite de oliva

2 limones, el jugo

Pimienta y sal, al gusto

4 hojas de albahaca picada

1 ramita de romero Cómo hacerlo 1. Muele todos los ingredientes en la licuadora hasta lograr una pasta suave. Sirve sobre cualquier tipo de ensalada o úsala para untar pan tostado o totopos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.