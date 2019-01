Aderezo de jamaica Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 4 Un aderezo muy poco común, pero simple y elegante a la vez. La jamaica seca se pulveriza y se licúa con aceite, vinagre, ajo, sal y pimienta. Ideal para cualquier tipo de ensalada de lechugas mixtas. Ingredientes 1/3 de taza de flor de jamaica, seca

½ taza de aceite de oliva

2 cucharadas de vinagre

1 diente de ajo

¼ de cucharadita de sal

1. Muele la flor de jamaica en la licuadora, hasta obtener un polvo finito. 2. Agrega el resto de los ingredientes y licúa hasta que se incorporen perfectamente. Si sientes que necesita más líquido, agrega otras 2 cucharadas de aceite.

