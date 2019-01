Aderezo de queso azul Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 6 Este aderezo es el favorito de los amantes del queso fuerte. Delicioso sobre cualquier ensalada fresca a base de lechugas o espinacas. Ingredientes 1/3 de taza de yogurt natural

75 gramos de queso azul o fuerte, tipo Roquefort, desmenuzado

½ taza de mayonesa ligera

¼ de cucharadita de salsa inglesa

Sal y pimienta, algusto Cómo hacerlo 1. Mezcla todos los ingredientes en un tazón hasta que se hayan integrado perfectamente. Cubre y refrigera hasta antes de servir sobre tu ensalada favorita. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.