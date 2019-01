Aderezo de queso de cabra Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 8 Este aderezo es ideal para ensaladas de lechugas mixtas, de fruta y verduras como el betabel. Puedes sustituir el aceite de maíz por aceite de oliva. Ingredientes ½ taza de queso de cabra suave

½ taza de aceite de maíz

¼ de taza de vinagre de vino tinto

2 cucharadas de orégano fresco, picado

1 cucharadita de comino molido

½ cucharadita de clavo molido Cómo hacerlo 1. En un tazón, mezcla el queso de cabra con el aceite, vinagre, orégano, comino y clavo molido. Bate bien con un tenedor, hasta que todos los ingredientes queden perfectamente incorporados.

