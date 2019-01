Aderezo de limón y chile Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 2 Este aderezo es bastante sencillo, pero contiene dos de mis ingredientes favoritos: limón y chile. Ideal para todo tipo de ensaladas a base de lechugas mixtas y fruta, como la pera, manzana y durazno. Una vez que has servido y aderezado tu ensalada, dale un toque diferente espolvoreándola ajonjolí tostado y nueces de la india. Ingredientes 2 cucharadas de aceite de oliva

2 cucharadas de jugo de limón

½ cucharadita de hojuelas de chile

1. Mezcla perfectamente todos los ingredientes en un tazón, con la ayuda de un batidor de globo.

