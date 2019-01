Manzanas deshidratadas Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 5 Las rebanadas de manzana se rocían con gotas de limón y se pueden sazonar con diferentes especias, dependiendo del uso que les quieras dar. El proceso de deshidratación se lleva a cabo dentro del horno precalentado, pero siempre apagado. Ingredientes 5 manzanas frescas, con cáscara

Jugo de limón, al gusto Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 200° centígrados y cubre una charola para hornear con papel encerado. 2. Corta las manzanas en rebanadas delgadas y desecha el corazón y las semillas. Colca las rebanadas de manzana sobre la charola con papel encerado y rocía con gotas de limón al gusto. 3. Dependiendo del uso que les vayas a dar, espolvorea con chile en polvo, sal, canela, comino… o lo que quieras. 4. Apaga el horno precalentado y mete la charola con las manzanas dentro del mismo. Espera a que el horno esté completamente frío antes de retira la charola. 5. Si las manzanas no están lo suficientemente crujientes, vuelve a calentar el horno y regrésalas una vez que lo hayas apagado.

