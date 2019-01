Ensalada de pollo con frutas de la estación Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 En esta receta el pollo se sazona, se remoja en leche y se fríe en mantequilla. Luego se coloca sobre una cama de lechuga, espinaca y fruta; se espolvorea con granada, almendras y pasitas; y se baña con un aderezo especial. ¡Elegantemente deliciosa! Ingredientes 1 pechuga de pollo deshuesada, sin piel y en cubos medianos

1 diente de ajo, picado finamente

Sal y pimienta, al gusto

½ taza de leche

1 cucharada de mantequilla

1 lechuga romana mediana, en trozos

1 lechuga orejona, en trozos

1 bolsa de espinacas

1 taza de piña o mangos, en cubitos 2 peras, rebanadas

2 tunas, en medias lunas

1 toronja, en gajos

1 taza de fresas, rebanadas

1 granada, desgranada

1/3 de taza de ajonjolí tostado

1/3 de taza de almendras tostadas

1/3 de taza de pasitas

Frota la carne de pollo con el ajo picado y sazona con sal y pimienta. Baña con la leche y deja reposar durante 15 minutos. Escurre. 2. Derrite la mantequilla en una budinera a fuego medio-alto. Agrega la carne de pollo y fríe hasta que se haya cocido completamente, entre 15 y 20 minutos. 3. Mezcla las lechugas y las espinacas, y colócalas en el fondo de una ensaladera. Agrega la piña o mango, pera, tuna, toronja y fresa. 4. Coloca encima el pollo y espolvorea con granos de granada, ajonjolí, almendras y pasitas. 5. Baña con el Aderezo para ensalada de pollo con frutas* con frutas, cuya receta puedes encontrar siguiendo el enlace de abajo.

