Ensalada de ramitos Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 4 Los ramitos de coliflor y brócoli se cuecen "al dente" junto con la zanahoria y el morrón, luego se bañan en un delicioso dipp de aguacate. Ingredientes 1 taza de ramitos de coliflor fresca

1 taza de ramitos de brócoli fresco

2 zanahorias peladas y troceadas

1 pimiento morrón rojo, sin semillas y en cubitos

8 huevitos de codorniz, cocidos y pelados

Aderezo de aguacate fácil* para aderezar Cómo hacerlo 1. Cuece las verduras “al dente” en una olla mediana con un poco de sal. Una vez que se han ablandado ligeramente, escúrrelas y acomódalas en una ensaladera de forma que se vean muy bonitas. 2. Baña con el Aderezo de aguacate fácil de nuestra sección de aderezos y adorna con los huevitos de codorniz. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.