Vinagreta para ensalada de flor de calabaza Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 20 Esta vinagreta, como su título lo dice, es especial para la ensalada de flor de calabaza de nuestra colección de ensaladas, sin embargo, puede utilizarse para otros tipos de ensaladas verdes. Ingredientes 2 tazas de aceite de oliva

1 cucharada de mostaza

1 diente de ajo

Salsa Inglesa, al gusto

Jugo sazonador, al gusto

1 huevo

1 taza de cilantro

½ taza de vinagre de jerez Cómo hacerlo 1. Licúa todos los ingredientes en la licuadora y vierte la cantidad deseada sobre tu ensalada de flor de calabaza.

