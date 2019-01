Ensalada tibia de papa Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Esta ensadala de papa es especialmente deliciosa en companía de un buen filete de res, pollo o cerdo. El vinagre balsámico le da un toque gourmet. Ingredientes 6 rebanadas de tocino, picado

3 papas grandes

Sal y pimienta

¼ de taza de vinagre balsámico

½ taza de consomé de pollo (puede prepararse con consomé en polvo) 1 cucharadita de azúcar

2 cucharadas de vinagre de manzana

3 cucharadas de cebolla morada, picada

1 ramita de apio, finamente picada Cómo hacerlo 1. Fríe el tocino en un sartén hasta que esté dorado. Retira del fuego y coloca sobre papel absorbente. 2. Aparte, cuece las papas durante 25 ó 30 minutos en suficiente agua con sal. Ya cocidas y frías, rebánlas en rodajas de un dedo de grueso. Coloca en un platón y reserva mientras preparas la salsa. 3. Vierte el vinagre balsamico dentro del sartén con la grasa del tocino y enciende el fuego. Con pala de madera, despega los residuos de tocino que quedaron en el fondo del sartén. Añade el consomé, vinagre de manzana, azúcar, sal y pimienta. Cocina a fuego lento durante 5 minutos. 4. Baña las rebanadas de papa con esta salsa y espolvorea con cebolla morada picada, perejil y tocino frito.

