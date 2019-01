Gelatina de pepino Tiempo Total 4 H 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Esta gelatina es un excelente acompañamiento de todo tipo de carnes, pollo o pescado. Tiene tres de mis ingredientes favoritos: pepino, sal y limón. Ideal durante los días de calor. Ingredientes 2 paquetes de gelatina verde de limón

4 tazas de agua bien caliente

4 cucharadas de cebolla, picada muy finita

3 cucharadas de vinagre

1 ½ cucharadas de salsa inglesa Sal y pimienta, al gusto

Páprika o pimentón, al gusto

4 tazas de pepino, pelado y picado muy finamente

Disuelve completamente la gelatina en el agua caliente. 2. Agrega la cebolla, vinagre y salsa inglesa. 3. Sazona al gusto con sal, pimienta y páprika, y refrigera hasta que tome el punto de clara de huevo; es decir, que esté a medio cuajar. Esto toma entre 60 y 90 minutos. 4. Agrega el pepino y la nuez, y mezcla muy bien. Vierte en un molde y regresa al refrigerador a que cuaje bien (entre 2 horas y 2 horas y media).

