Flor de calabaza en nogada Tiempo Total 13 H 50 Min Tiempo Activo 1 H 20 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 10 Una variante del platillo más representativo de México. La flor de calabaza se rellena con una mezcla de carne molida, chile poblano y otras verduras, frutas, especias y frutos secos; luego se capea y se fríe antes de servirse bañada en una elegante combinación de nuez, panela, leche, azúcar, canela y vino de jerez. ¡Un platillo digno de los paladares más sofisticados del mundo! Ingredientes Salsa 1 cucharada de aceite

1 cebolla mediana, picada

2 dientes de ajo, picados

3 chiles poblanos, pelados, desvenados y picados

750 gramos de carne molida de res, puerco o ternera

1 taza de caldo de res

3 jitomates grandes pelados, sin semillas y picados

3 manzanas, peladas y picadas

3 duraznos, pelados y picados

1 ó 2 plátanos machos, pelados y picados

2 cucharadas de pasas

2 cucharadas de acitrón, picado

1 cucharada de piñón

Pizca de clavo en polvo

¼ de cucharadita de canela molida

1 cucharada de alcaparras

2 cucharadas de aceitunas picadas

Azúcar, al gusto

Sal, al gusto

Jerez seco, al gusto

250 gramos de nuez Castilla, pelada y remojada en leche

250 gramos de queso panela

1 ½ tazas de leche (más o menos)

Pizca de azúcar

Pizca de canela

½ taza de jerez seco Para armar 3 manojos de flor de calabaza, lavadas y desinfectadas

5 huevos, batidos

1 cucharada de harina

1/2 taza de perejil, picado

1 granada, desgranada

1. Prepara el relleno la noche anterior. 2. Calienta el aceite en una sartén grande a fuego medio-alto. Agrega la cebolla, ajo y chile poblano, y sofríe hasta que se suavicen. Añade la carne y cocina hasta que se dore. 3. Una vez dorada, agrega el caldo y los jitomates, y cocina a fuego lento hasta que se reduzca el líquido; aproximadamente 20 minutos. 4. Luego, integra el resto de los ingredientes: manzana, durazno, plátano macho, pasas, acitrón, piñon, clavo, canela, alcaparras, aceitunas, azúcar, sal y jerez seco. Cocina, sin tapar, durante 30 minutos más, moviendo de vez en cuando para que no se pegue. 5. Una vez que todo el liquido se haya absorbido, coloca en un recipiente con tapadera y refrigera durante toda la noche. 6. Al día siguiente, licúa bien todos los ingredientes de la salsa: nuez, panela, leche, azúcar, canela y jerez. Vierte dentro de una salsera, cubre y manténla en refrigeración hasta antes de servir. 7. Mezcla los huevos con el harina y reserva. 8. Con mucho cuidado, abre y rellena cada flor con el guiso de la carne. Dobla los picos de los pétalos para que las flores queden cerradas. 9. Mientras, calienta suficiente aceite en un sartén mediano a fuego medio. 10. Una vez rellenas todas las flores, hay que capearlas. Sumerge cada una de ellas dentro de la mezcla de huevo y harina, y fríe en el sartén con el aceite caliente hasta que se hayan dorado. Prepara 3 ó 4 a la vez. 11. Escurre en toallas de papel y acomódalas en un platón. Baña con la salsa y decora con perejil picado y granos de granada.

