Rajas poblanas con elote y flor de calabaza Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 10 Esta receta de rajas poblanas tiene dos ingredientes diferentes a los de las recetas comunes: flor de calabaza y calabacitas. Ingredientes 2 cucharadas de mantequilla

8 chiles poblanos asados, pelados, desvenados y en rajas

½ cebolla cortada en lunitas

1 ½ tazas de leche evaporada

4 calabacitas tiernas, cortadas en cubitos

1 taza de granos de elote cocidos, o de lata 2 manojos de flor de calabaza, limpia y picada

1 rama de epazote

Sal y pimienta, al gusto

1 taza de crema

1. Calienta la mantequilla en un sartén grade. Agrega las rajas y la cebolla, y sofríe durante 2 minutos. 2. Agrega la leche evaporada y deja hierva durante 3 minutos. 3. Luego añade las calabacitas, granos de elote y flor de calabaza. Sazona con el epazote y sal y pimienta al gusto. Deja que hierva 5 minutos más y prueba de sal y pimienta. 4. Para servir, coloca una ración del guiso de rajas en cada plato, agrega cucharada de crema y espolvorea queso encima. 5. Acompaña con frijoles, arroz y tortillas de maíz.

