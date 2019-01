Frijoles charros de Jalisco Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H 30 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 12 Deliciosos por su cuenta o para acompañar un buen trozo de carne asada. Esta receta de frijoles charros lleva tocino, chorizo, jamón, salchichas y chicharrones. Ingredientes 150 gramos de tocino, picado

¼ de kilo de chorizo, desmenuzado

2 rebanadas de jamón gruesas (1 centímetro), cortadas en cuadritos

3 salchichas, rebanadas

1 cebolla mediana, picada 3 chiles güeros, desvenados y en rebanadas

4 jitomates saladet, picados

½ kilo de frijoles cocidos y su caldo

150 gramos de chicharrón duro (botanero), en trocitos

Sal o consomé de pollo en polvo, al gusto Cómo hacerlo 1. Coloca el tocino en una cazuela grande a fuego medio-alto. Fríe durante 5 minutos y agrega el chorizo desmenuzado. Cocina durante 10 minutos más. 2. Luego añade los frijoles con suficiente caldo y deja que hiervan durante 10 minutos. 3. Por último, agrega el chicharrón en trocitos y se cocina durante un par de minutos, hasta que se haya ablandado. 4. Sazona con sal o consomé de pollo al gusto. 5. Agrega el jamón y las salchichas. Una vez fritas, añade la cebolla y cocina hasta que se haya acitronado. 6. Ahora agrega el chile y el jitomate. Reduce la flama y cocina a fuego bajo durante 5 minutos, sin dejar de mover. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.