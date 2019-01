Birria de ternera Tiempo Total 17 H 15 Min Tiempo Activo 5 H Tiempo Prep 15 Min Porciones 24 La carne se marina durante toda la noche en un adobo de 13 diferentes ingredientes, antes cocinarse lentamente durante 4 ó 5 horas. El proceso de preparación es sorprendentemente fácil. Ingredientes 10 chiles guajillo, limpios y remojados en agua caliente

½ taza de vinagre natural de piña

½ taza de tequila

1 cebolla chica

5 ajos

1 tablilla de chocolate de mesa chica

20 pimientas gordas, molidas

50 pimientas negras, molidas

1 rajita de canela 10 clavos de olor, molidos

1 ½ cucharadas de comino, molido

1 ½ cucharadas de mejorana

1 cucharada de jengibre seco, molido

3 kilos de ternera

1 kilo de espalda de cerdo

1 kilo de jitomate, cocido, pelado y licuado

3 cucharadas de sal de grano Cómo hacerlo 1. Coloca en la licuadora los chiles junto con el vinagre, tequila, cebolla, ajo y chocolate. Agrega los siguientes 7 ingredientes, desde las pimientas hasta el jengibre. Muele bien hasta lograr una salsa homogénea. 2. Vierte esta mezcla en un recipiente junto con la carne de ternera y espalda de cerdo. Asegúrate de que toda la carne quede embarrada con este adobo. Tapa el recipiente o cubre con una bolsa de plástico de forma que los olores se conserven. Refrigera durante toda la noche. 3. A la mañana siguiente, coloca la carne en una olla grande y agrega suficiente agua como para cubrir al ras de la carne. Añade la sal, tapa y cocina a fuego medio-bajo. Checa que no le falte agua durante el proceso de cocción. 4. Después de 2 horas, agrega el jitomate licuado. Tapa de nuevo y cocina hasta que la carne se haya ablandado, entre 2 y 3 horas más. 5. Verifica la sazón y, si lo deseas, agrega un poco de azúcar. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.