Papas rellenas con champiñones Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 50 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 Los champiñones se saltean junto con la cebolla, luego se mezclan con la pulpa de la papa cocida y se sazonan con páprika. La guarnición perfecta para un buen corte de carne. Ingredientes 4 papas grandes

1 cucharada de aceite de oliva

2 cebollas medianas, en rajas

300 gramos de champiñones, rebanados

1 cucharada de páprika o pimentón

2 cucharadas de perejil, picado

Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 200° centígrados y coloca la rejilla en el centro del mismo. 2. Lava bien las papas, sécalas y pícalas cuidadosamente con un tenedor. Hornea durante 40 ó 45 minutos, volteándolas a la mitad del tiempo. 3. Calienta 1 cucharada de aceite en un sartén grande a fuego medio-alto. Agrega la cebolla y cocina hasta que se haya acitronado, entre 5 y 10 minutos. Agrega el champiñón rebanado y sazona con sal al gusto. Cocina durante unos minutos más. 4. Una vez que las papas se han cocido, pártelas a la mitad, a lo largo, y retira la pulpa con una cuchara, cuidando de no romper la cáscara. 5. Machaca la pulpa de la papa y agrégala a la mezcla de champiñones. Sazona al gusto con páprika y perejil. Rellena las mitades de papa con este guiso y agrega 1/2 cucharadita de mantequilla sobre la superficie de cada una. 6. Regresa al horno para que se gratinen y sirve.

