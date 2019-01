Ravioles en salsa de poblano Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 ¡Todo sabe mejor con chile poblano! En esta receta la pasta se cocina "al dente", luego se baña con una crema de chile poblano y se espolvorea con queso manchego antes de hornearse durante un lapso de 20 a 30 minutos. Ingredientes 1 paquete de 250 gramos de ravioles precocidos

2 chiles poblanos asados, pelados, limpios y en rajas

1 lata de leche evaporada

1 taza de crema

1 cucharada de consomé de pollo en polvo

200 gramos de queso Manchego rallado Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno 180° centígrados. Engrasa un refractario rectangular. 2. Cuece los ravioles “al dente”, de acuerdo a las instrucciones del paquete. Escurre y vierte en el refractario engrasado. 3. Coloca en la licuadora len en la licuadora los poblanos, leche evaporada, crema y consomé de pollo en polvo. Licúa hasta lograr una salsa cremosa y suave. 4. Vierte sobre los ravioles y espolvorea con el queso. Hornea entre 20 y 30 minutos, hasta que el queso se haya gratinado y se vea un poco dorado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

