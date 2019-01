Macarrones a la calabresa Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 Los jitomates se cuecen al horno lentamente junto con alcaparras y aceitunas. Luego se mezclan con macarrones "al dente", albahaca fresca y aceite de oliva. Una verdadera delicia italiana. Ingredientes 800 gramos de jitomate

Sal y pimienta, al gusto

¼ de taza de aceite de oliva

100 gramos de aceitunas negras, deshuesadas

2 cucharadas de alcaparras

400 gramos de macarrones

3 cucharadas de albahaca fresca, picada Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180 grados centígrados. 2. Parte los jitomates a la mitad y retira las semillas y el agua. 3. Colócalos sobre una charola con la abertura hacia arriba. Rocía con sal, pimienta y aceite de oliva. Hornea en el horno precalentado durante 30 ó 40 minutos, hasta que queden casi asados. 4. Después de los primeros 15 ó 20 minutos de horneado, coloca las aceitunas y las alcaparras dentro de los jitomates y regresa al horno. 5. Mientras terminan de cocinarse, cuece la pasta en suficiente agua hirviendo con sal. Cocina de acuerdo a las instrucciones del paquete hasta que quede "al dente". Escurre y coloca en un tazón amplio. 6. Agrega los jitomates horneados a la pasta, espolvorea con albahaca, agrega el resto del aceite, revuelve y sirve caliente. 7. Acompaña con una copa de vino blanco seco.

