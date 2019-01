Arroz italiano en salsa de fresas (Risotto alle fragole) Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Al cocinar este risotto italiano es muy importante que no dejes de menar durante todo su proceso de cocción. Obviamente requiere de un mayor esfuerzo y atención, pero es relativamente fácil y el resultado es delicioso. Un platillo capaz de satisfacer a los paladares más sofisticados. Ingredientes 80 gramos de mantequilla

50 gramos de cebolla picada

300 gramos de arroz Arborio

1 taza de vino espumoso

2 litros de caldo vegetal 300 gramos de fresas frescas, picadas

Sal y pimienta

Pizca de canela en polvo

50 gramos de queso Mascarpone o queso crema

Derrite la mantequilla una olla poco amplia a fuego medio-alto. Agrega la cebolla picada y cocina hasta que se vea transparente, aproximadamente 5 minutos. 2. Añade el arroz removiendo constantemente con una cuchara de madera, hasta que los granos se vean vidriosos. 3. Vierte el vino espumoso y mezcla, hasta que se evapore. 4. Incorpora las fresas picadas mientras sigues removiendo. 5. Con la ayuda de un cucharón, agrega el caldo poco a poco. Vierte un cucharón de caldo a la vez y sigue removiendo hasta que el arroz lo haya absorbido. Repite el proceso hasta terminar con el caldo. 6. Sazona con sal, pimienta y canela. 7. Cuando el arroz esté en su punto, luego de aproximadamente 20 minutos de cocimiento, retira del fuego e incorpora el queso. Debes mover hasta que el queso se haya derretido. 8. Tapa la cacerola deja reposar durante unos minutos. 9. Sirve y decora con hojas de menta fresca. Acompaña con Prosecco, el vino blanco espumoso de Italia.

