Arroz al curry Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Una receta de arroz bastante sencilla, a pesar de ser muy diferente. El arroz con curry es bastante común en el sur de Asia. Ingredientes ½ barrita de mantequilla

1 cucharada de aceite

1 cebolla mediana, picada

1 diente de ajo, picado

1 taza de arroz 1 cucharada de curry en polvo

½ limón, el jugo

2 tazas de agua caliente

1 cucharadita de consomé en polvo

1. Calienta juntos la mantequilla y el aceite en una cacerola mediana a fuego medio-alto. 2. Agrega la cebolla y el ajo, y cocina hasta que se hayan acitronado, aproximadamente 5 minutos. 3. Agrega el arroz y dora un par de minutos. Espolvorea el polvo de curry y cocina durante otros 3, moviendo de vez en cuando. 4. Exprime el jugo de limón sobre el arroz y vierte de inmediato el agua caliente. Se sazona con sal y consomé de pollo en polvo. 5. Tapa la cacerola y cocina a fuego lento durante 20 minutos.

