Entomatadas rellenas de huevo Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 1 Esta receta de entomatadas es simple de preparar y excelente para el desayuno. Se puede acompañar con un bistec de carne de res o frijoles refritos. ¡Disfrútalas! Ingredientes 4 tortillas de maíz

4 cucharadas de aceite vegetal

½ lata de puré de tomate

1 huevo revuelto

25 g queso freso o cotija rallado

sal sazonada al gusto

agua Cómo hacerlo 1. Fríe ligeramente las tortillas, una por una, en un sartén con aceite. Escurre y reserva. 2. Mezcla en otro sartén el puré de tomate, la sal y suficiente agua para rebajar. Deja que hierva un poco. 3. Una vez lista la salsa, pasa las tortillas fritas, una por una, hasta que queden bien humedecidas. Rellena con el huevo revuelto, sirve y espolvorea el queso sobre las entomatadas. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.