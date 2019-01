Crema de chayote de Toñita Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H 15 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Deliciosa crema de chayote ideal para los días de invierno. Es saludable y puede fácilmente convertirse en vegetariana si sencillamente reemplazas el consomé de pollo por caldo de verduras. Ingredientes 2 chayotes

1 cucharada de mantequilla

1 cucharada de cebolla rallada

1 diente de ajo picado

2 cucharadas rasas de fécula de maíz 2 tazas de leche

2 tazas de consomé casero de pollo

Sal y pimienta, al gusto

1 taza de crema Cómo hacerlo 1. Cuece el chayote en suficiente agua hasta que se haya ablandado, aproximadamente 20 minutos. Pela y muele en la licuadora con un poco de su agua de cocción, hasta lograr un puré espeso. Cuela para que quede suave. 2. Derrite la mantequilla en una olla a fuego medio-alto. Agrega la cebolla y el ajo. Cocina hasta acitronar, luego agrega la fécula de maíz para que se dore durante un par de minutos. 3. Incorpora la leche, puré de chayote, consomé de pollo, sal y pimienta. Cocina a fuego lento durante 10 minutos, o hasta que haya agarrado un buen sazón. 4. Poco antes de servir, agrega la crema y bate para que se incorpore bien. 5. Sirve y adorna con crotones de pan. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

